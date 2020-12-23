По данным источника, "Портимоненсе" уже предложил контракт Хонде. Вместе с тем игрок еще не принял решение о том, где продолжит карьеру.
Отметим, что контракт Хонды с "Ботафого" рассчитан до конца февраля 2021 года.
Источник: A Bola
Хонда может продолжить карьеру в Португалии
Португальский клуб "Портимоненсе" намерен подписать экс-хавбека ЦСКА Кейсуке Хонду, ныне выступающего за "Ботафого".
imago-images / Global Look Press
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