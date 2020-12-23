"Бока Хуниорс" пробился в полуфинал Кубка Либертадорес, победив "Расинг" в ответном матче с нужной разницей

В четвертьфинальном противостоянии аргентинских клубов в Кубке Либертадорес "Бока Хуниорс" обыграл "Расинг" со счетом 2:0 после поражения 0:1 в первом матче.

Фото: AFP

Аргентинский "Бока Хуниорс" вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, в ответном матче отыграв у клуба-соотечественника "Расинга" отставание в 1 гол после первого (2:0 после 0:1).



Счет по сумме двух встреч уравнялся уже на 23 минуте ответной игры, когда полузащитник хозяев Эдуарду Сальвио забил гол ударом головой. На 61 минуте Себастьян Вилья реализовал пенальти и вывел "Боку" в следующий раунд соревнований.



В полуфинале Кубка Либертадорес соперником аргентинцев станет бразильский "Сантос", выбивший из турнира "Гремио". В другой паре полуфиналистов также состоится аргентино-бразильское противостояние - "Ривер Плейт" сразится с "Палмейрасом".



Кубок Либертадорес



Ответный матч 1/4 финала



Бока Хуниорс - Расинг 2:0 (1:0) (первый матч 0:1)



Голы: Сальвио, 23, Вилья, 61 (пен.)