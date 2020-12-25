Источник: Муса может перейти в "Галатасарай". Игроком интересуется ЦСКА

Нигерийский вингер Ахмед Муса может стать игроком турецкого "Галатасарая".
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, Ахмед Муса стал главной трансферной целью турецкого "Галатасарая" на зимнее трансферное окно.

Отмечается, что 28-летним нигерийцем интересуется и ЦСКА.

Ахмед Муса уже выступал за московский клуб. В составе ЦСКА он провел 184 матча, забив 61 гол и отдав 33 результативных передач.

Последней командой, за которую играл Муса, был клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср". С октября этого года Ахмед Муса находится в статусе свободного агента.

Источник: Fotomac

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Теги: Муса Галатасарай ЦСКА Зарубежные трансферы
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