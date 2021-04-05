"Лори" снялся с чемпионата Армении

Футбольный клуб "Лори" принял решение сняться с Премьер-лиги.

Фото: ФК "Лори"

– Расследование и решения, принятые независимым апелляционным комитетом Федерации футбола Армении, были несправедливыми, что не оставляет нам другого выбора, кроме как принять такое болезненное и трудное решение, — говорится в заявлении "Лори".



Руководство клуба принесло извинения болельщикам. В сезоне-2020/21 "Лори" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Армении. Клуб из Ванадзора набрал 23 очка в 17 играх текущей кампании.



"Лори" основан в 1936 году, но в 2006-м клуб был расформирован. Возрождение футбольной команды состоялось в 2017 году, а уже в 2018-м "Лори" вернулся в высший дивизион Армении.