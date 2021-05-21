По данным источника, отношения между Меликяном и Кобялко испортились во время матча против команды "Арарат-Армения". В итоге "Пюник" решил досрочно разорвать контракт с российским игроком, который истекал в конце мая.
"Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой. Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча "Пюник" - "Арарат-Армения" отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт", - сообщает источник.
В аэропорту нападающего нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора "Пюника", член исполкома ФФА Ким Аракелян. Они избили Кобялко, повалили его на землю и нанесли несколько ударов по голове. Отмечается, что россиянин отказался давать показания и улетел в Россию.
Нападающий Антон Кобялко перешел в состав "Пюника" в июле прошлого года на правах свободного агента. В Армении 35-летний игрок выступал также за клуб "Арарат-Армения". В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Армении и 2 матча в Кубке Армении. На его счету 2 гола. За "Арарат-Армению" Кобялко в 66-х матчах отличился 30 раз.
В России Антон Кобялко играл за "КАМАЗ", "Оренбург", "Новокузнецк", "СКА-Хабаровск", "Урал" и "Балтику". В ФНЛ Кобялко сыграл в 363 матчах и забил 77 мячей.
"Пюник" располагается на 7-м месте в таблице чемпионата Армении, набрав в 23-х матчах 25 очков.
Источник: Чемпионат
Источник: главный тренер "Пюника" избил российского футболиста своей команды
20 мая в аэропорту Звартноц главный тренер "Пюника" Егише Меликян избил форварда команды Антона Кобялко.
Фото: ФК "Пюник"
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