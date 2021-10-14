Тихонов - об информации о своем возможном уходе из "Астаны": я слишком много знаю, чтобы удивляться

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своем вероятном уходе из казахстанского клуба по завершении сезона.

Фото: twitter.com





Ранее появилась информация, что руководство "Астаны" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Андреем Тихоновым даже в том случае, если команда выиграет в этом году чемпионат и Кубок Казахстана.



Источник: Тихонова уволят из "Астаны" по окончании сезона даже в случае "золотого дубля" - У меня действующий контракт с клубом. Что будет дальше - посмотрим. Нет, меня не удивляет информация о моем возможном уходе. Я слишком много знаю, чтобы удивляться. Но я не буду об этом говорить, - передает слова Тихонова " СЭ ".Ранее появилась информация, что руководство "Астаны" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Андреем Тихоновым даже в том случае, если команда выиграет в этом году чемпионат и Кубок Казахстана.