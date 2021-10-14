- У меня действующий контракт с клубом. Что будет дальше - посмотрим. Нет, меня не удивляет информация о моем возможном уходе. Я слишком много знаю, чтобы удивляться. Но я не буду об этом говорить, - передает слова Тихонова "СЭ".
Ранее появилась информация, что руководство "Астаны" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Андреем Тихоновым даже в том случае, если команда выиграет в этом году чемпионат и Кубок Казахстана.
Источник: Тихонова уволят из "Астаны" по окончании сезона даже в случае "золотого дубля"
Тихонов - об информации о своем возможном уходе из "Астаны": я слишком много знаю, чтобы удивляться
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о своем вероятном уходе из казахстанского клуба по завершении сезона.
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