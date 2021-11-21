Педро Роша стал обладателем Южноамериканского кубка с "Атлетико Паранаэнсе"

"Атлетико Паранаэнсе" победил "Ред Булл Брагантино" (1:0) в финале Южноамериканского кубка и стал обладателем трофея.

Фото: "Чемпионат"





Эта победа позволила стать обладателем трофея и полузащитнику Педро Роше, который принадлежит московскому " Финальный матч Южноамериканского кубка между бразильскими "Атлетико Паранаэнсе" и "Ред Булл Брагантино" завершился со счетом 1:0 в пользу "Атлетико". Победный мяч на 29 минуте встречи записал на свой счет нападающий Никан.Эта победа позволила стать обладателем трофея и полузащитнику Педро Роше, который принадлежит московскому " Спартаку " и выступает за "Атлетико Паранаэнсе" в аренде. В финальном матче Южноамериканского кубка футболист не попал в заявку своей команды.