Финальный матч Южноамериканского кубка между бразильскими "Атлетико Паранаэнсе" и "Ред Булл Брагантино" завершился со счетом 1:0 в пользу "Атлетико". Победный мяч на 29 минуте встречи записал на свой счет нападающий Никан.
Эта победа позволила стать обладателем трофея и полузащитнику Педро Роше, который принадлежит московскому "Спартаку" и выступает за "Атлетико Паранаэнсе" в аренде. В финальном матче Южноамериканского кубка футболист не попал в заявку своей команды.
Педро Роша стал обладателем Южноамериканского кубка с "Атлетико Паранаэнсе"
"Атлетико Паранаэнсе" победил "Ред Булл Брагантино" (1:0) в финале Южноамериканского кубка и стал обладателем трофея.
Фото: "Чемпионат"