Тошич выступает за "Тобол" с апреля прошлого года. Клуб из Костаная по итогам сезона-2021 стала чемпионом Казахстана. Контракт Тошича с "Тоболом" истек 1 января. За клуб Тошич провел 8 матчей в чемпионате Казахстана, в которых забил 1 мяч.
"Обсуждаем контракт. На днях все решим. На следующей неделе, думаю, будет какое-то решение. Если с Тоболом не получится, будем искать другие варианты. Но я оптимистичен, так что ждем следующей недели", - цитирует Тошича РБ Спорт.
Полузащитник Зоран Тошич с 2010 по 2017 год защищал цвета ЦСКА. За "армейцев" сербский футболист провел 241 матч, забил 47 голов и стал автором 41 результативной передачи. В составе московского клуба Тоши 3 раза выигрывал чемпионский титул, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка России.
Бывший игрок ЦСКА Тошич ведет переговоры по продлению контракта с казахстанским "Тоболом"
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что ведет переговоры по новому контракту с "Тоболом".
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