Шапи-Сулейманов попал в ДТП в Турции

Полузащитник "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов, выступающий на правах аренды за турецкий "Гиресунспор", попал в ДТП.

Фото: ФК "Краснодар"

Об этом объявил официальный твиттер аккаунт "Гиресунспора". Сообщается, что это произошло, когда он возвращался после тренировки. Сам футболист не пострадал.



Напомним, "Гиресунспор" арендовал Шапи-Сулейманова из "Краснодара" в сентябре прошлого года. С того момента он провел 23 матча в турецкой Суперлиге, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Срок его аренды истекает в конце текущего сезона.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шапи-Сулейманова в 3,5 млн евро. В этом году ему исполняется 23 года.





