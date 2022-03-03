"Ференцварош" - о Черчесове: каждый сотрудник клуба верит в мир. Мы не будем заниматься политическими вопросами

Пресс-служба "Ференцвароша" ответила на вопрос о возможном расторжении контракта с главным тренером клуба Станиславом Черчесовым.

Фото: ФК "Ференцварош"





Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и дважды уступила.



После 22-х туров "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии. В активе команды Черчесова 43 очка. Кроме того, клуб пробился в полуфинал Кубка Венгрии, обыграв в четвертьфинале "Гонвед" (1:0). "Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер "Ференцвароша" верит в мир, поскольку спорт и в частности футбол играют важную роль в установлении мира. В связи с этим футбольный клуб "Ференцварош" не намерен заниматься политическими вопросами", - цитирует пресс-службу клуба Sport24 Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и дважды уступила.После 22-х туров "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии. В активе команды Черчесова 43 очка. Кроме того, клуб пробился в полуфинал Кубка Венгрии, обыграв в четвертьфинале "Гонвед" (1:0).