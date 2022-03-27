"Сразу после паузы в чемпионате нас ждет "Академия Пушкаша". Хочется взять реванш за поражение в первом круге, а заодно увеличить отрыв от этого преследователя. Апрель обещает стать интересным и насыщенным, ведь нас ждет еще и полуфинал Кубка Венгрии: 20-го сыграем с "Дьором", идущим сейчас в середине таблицы первой лиги", - цитирует Черчесова "СЭ".
Станислав Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. Под его руководством "фроди" провели 11 матчей (7 побед, 2 ничьи и 2 поражения).
В таблице чемпионата Венгрии "Ференцварош" идет на 1-м месте, набрав в 25 матчах 52 очка. Следом идут "Академия Пушкаша" и "Кишварда", в активе этих команд по 45 очков. 3 апреля подопечные Черчесова в гостях сыграют против "Академии Пушкаша". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 18:00 мск.
Главный тренер "Ференцвароша" Черчесов: апрель обещает стать интересным и насыщенным
Российский тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о расписании команды на апрель.
Фото: ФК "Ференцварош"