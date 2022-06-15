31-летний голкипер "Зенита" Станислав Крицюк после разрыва действующего соглашения с петербургской командой перейдет в клуб из Португалии, сообщают СМИ. По данным источника, в начале июля вратарь подпишет контракт с одной из команд, которые выступят в еврокубках от Португалии в следующем сезоне.
Ранее об оформляемом разрыве контракта Крицюка с "Зенитом" сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Отметим, что 31-летний вратарь уже выступал в Португалии за "Белененсеш", "Брагу", "Жил Висенте" и "Риу Аве".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Крицюк после ухода из "Зенита" вернется в Португалию
По данным источника, российский голкипер Станислав Крицюк продолжит карьеру в одном из португальских клубов.
Фото: Sportbox