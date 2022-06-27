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Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России

Защитник турецкого "Антальяспора" Федор Кудряшов объявил, что завершил карьеру в сборной России.
Фото: РФС
"Допускаю ли, что еще сыграю за сборную? Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее", - цитирует Кудряшова "СЭ".

Федор Кудряшов с января 2020 года выступает за "Антальяспор". В прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей в чемпионате Турции, в которых отметился одним забитым голом. Контракт Кудряшова с клубом рассчитан до конца июня этого года, но в нем есть опция автоматического продления, которая должна активироваться до 2023 года.

В своем последнем матче в составе сборной России Кудряшов результативно ошибся в матче с Хорватией (0:1) в квалификации к ЧМ-2022, на последних минутах отправив мяч в собственные ворота. Всего на счету защитника 48 матчей в составе национальной команды.


Кудряшов Сборная России
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