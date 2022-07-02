Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:30
ФакелНе начат
Краснодар
19:00
ФортеНе начат
Зенит
20:00
Црвена ЗвездаНе начат
П1 1.74X 3.65П2 4.6
Сделать ставку

В "Касымпаше" прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву

Спортивный директор "Касымпаши" Серкан Рекбер отреагировал на вопрос о трансферном интересе своего клуба к экс-полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
Фото: ПФК ЦСКА
- Алан Дзагоев - хороший игрок, но в данный момент он нас не интересует, - передает слова Рекбера "Чемпионат".

Ранее появлялась информация, что 32-летний атакующий полузащитник Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации СМИ, представитель российского хавбека контактировал с руководством "Касымпаши", "Истанбула" и "Антальяспора". В прошедшем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет 3 результативных передачи, по завершении сезона футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

Дзагоев может перебраться в турецкий чемпионат


Турция ЦСКА Дзагоев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гайч рассказал о сложностях своей адаптации в России
Медведев - о товарищеском матче "Зенита" с "Црвеной Звездой" в Сочи: ожидаем до 30 тысяч зрителей
Экс-тренер ЦСКА Бабаян: Гбамен мог куда-то сходить после игры, но чтобы пьяным на тренировки - точно нет
СМИ: "МЮ" и "Ман Сити" поспорят за форварда "Баварии"
Источник: Бекао ведет переговоры с "Эвертоном"
Тиль может продолжить карьеру в ПСВ. Футболист не прибыл в "Спартак" после аренды в "Фейеноорде"
Соболев рассказал о тактике "Спартака" под руководством Абаскаля 2
Соболев поделился первым впечатлением о новом главном тренере "Спартака" Абаскале 1
Источник: "Зенит" покупает защитника "Црвены Звезды" за 10-12 миллионов евро 1
СМИ: в "Фиорентине" разочарованы желанием Кокорина быть полезным для команды 6
В "Касымпаше" прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву
Нигматуллин: турецкий футбол выплюнет Дзюбу 1
Агент Языджи: я все еще в Москве, мы всегда открыты для предложений 2
Юри Алберто оставил упоминание "Зенита" в шапке профиля в соцсети после перехода в "Коринтианс" на правах аренды 1
Агент Кокорина: Саша хочет продолжать выступать за "Фиорентину". Он хочет быть полезным для команды 6
В "Зените" рассказали, почему решили играть с "Црвеной Звездой" в Сочи 3
Канчельскис: Слуцкий - теоретик. Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это 12
Чалов: физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов 1
Жирков: сам сказал "Химкам", что не хочу продлевать контракт. Не вижу смысла оставаться, если не буду играть 1
В "Наполи" опровергли интерес к Роналду
Чалов рассказал о тяжелом перелете из Базеля в Москву 2
38-летний Жирков сообщил, что у него есть предложения от клубов РПЛ 8
Чалов присоединился к ЦСКА на сборе в Новогорске (фото)
Голы Полоза и Голенкова принесли "Ростову" победу над "Кубанью" в товарищеском матче 2
Умяров: разгром "Енисея" - хороший знак для "Спартака" 9
Вратарь "Уфы" Беленов вернулся в общую группу после травмы
РФС объявил составы на матч легенд "Зенита" и "Спартака". Игра пройдет за день до Суперкубка 17
Соболев - о голе Хлусевича: мы в шоке. Обычно бьет метров на 30 выше ворот, а сегодня попал 3
Газизов: в нынешних реалиях 10 млн евро за Агаларова являются заоблачной суммой 2
"Без футбола не останется". Агент Зуева - об уходе из "Рубина"
Все новости
-