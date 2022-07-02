- Алан Дзагоев - хороший игрок, но в данный момент он нас не интересует, - передает слова Рекбера "Чемпионат".
Ранее появлялась информация, что 32-летний атакующий полузащитник Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации СМИ, представитель российского хавбека контактировал с руководством "Касымпаши", "Истанбула" и "Антальяспора". В прошедшем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет 3 результативных передачи, по завершении сезона футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.
Дзагоев может перебраться в турецкий чемпионат
В "Касымпаше" прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву
Спортивный директор "Касымпаши" Серкан Рекбер отреагировал на вопрос о трансферном интересе своего клуба к экс-полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
Фото: ПФК ЦСКА