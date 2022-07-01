По информации источника, Дзагоева предложили "Касымпаше", "Истанбулу" и "Антальяспору".
Также сообщается, что в Алане был ранее заинтересован "Карагюмрюк", но после прихода на пост главного тренера команды Андреа Пирло переговоры встали на паузу.
На Дзагоева также претендуют "Химки" и "Алания", но игрок хотел бы рассмотреть варианты с переходом в зарубежный клуб.
Напомним, Алан Дзагоев расторг контракт с ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Дзагоев в футболке ЦСКА сыграл в 397 матчах, на его счету 77 забитых мячей и 83 голевые передачи. Дзагоев - трехкратный чемпион России, столько же раз он становился обладателем Суперкубка России, также Алан четыре раза с ЦСКА выигрывал Кубок России.
Источник: Eurostavka
Дзагоев может перебраться в турецкий чемпионат
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ПФК ЦСКА