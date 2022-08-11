"Если смотреть по результатам, он выиграл чемпионат Польши с "Легией", чемпионат Венгрии с "Ференцварошем". Лучший ли он тренер России на данный момент? Можно посмотреть на достижения российских специалистов за последние годы. Есть ли среди них кто-то, кто выиграл бы чемпионство за пределами родной страны? Этого тоже надо добиться, что показать в своей работе", - приводит слова Якубко "РБ Спорт".
Станислав Черчесов возглавляет "Ференцварош" с декабря прошлого года. Под его руководством команда оформила золотой дубль, став чемпионом Венгрии и победителем Кубка Венгрии. В нынешнем сезоне "Ференцварош" под руководством российского специалиста не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации "Карабаху" (1:1; 1:3). В предыдущих раундах венгерский клуб прошел казахстанский "Тобол" (0:0; 5:1) и словацкий "Слован" (1:2; 4:1).
Ранее Черчесов возглавлял сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
Якубко - о Черчесове: есть ли среди российских тренеров кто-то еще, кто выиграл бы чемпионство за пределами России?
Бывший форвард "Амкара" Мартин Якубко поделился мнением о работе Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ференцварош"