Напомним, сегодня турецкий клуб объявил о подписании контракта с Дзюбой по схеме "1+1".
"Мне кажется, что это серьезный вызов для него как для человека, не игравшего никогда за границей. Если у него получится, то это будет еще одно доказательство, какой он крутой футболист. читаю, что он сделал хороший выбор. Главное, чтобы он там не пропал", - приводит слова Губерниева РИА Новости.
Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". С того момента форвард не мог найти себе новую команду. В связи с этим Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону.
После двух туров "Адана Демирспор" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. В активе новой команды Дзюбы 6 очков. 22 августа новый клуб Дзюбы в гостях сыграет против "Фенербахче" в рамках 3-го тура чемпионата Турции.
Губерниев - о переходе Дзюбы в "Адана Демирспор": это серьезный вызов для него. Главное, чтобы он там не пропал
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе российского нападающего Артема Дзюбы в "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"