Напомним, сегодня Дзюба подписал контракт с "Адана Демирспор". Соглашение с турецким клубом рассчитано на 1 сезон с возможностью продления еще на один. Артем перешел в новый клуб на правах свободного агента.
"Артему удачи в "Демирспоре". Чтобы был полный спорт", - цитирует Медведева РИА Новости.
Предыдущим клубом Артема Дзюбы был "Зенит". За петербургский клуб 33-летний футболист выступал с 2015 по 2022 год. В общей сложности в составе сине-бело-голубых Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с "Зенитом" он 4 раза становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок России, а также 2 раза становился обладателем Кубка страны.
"Чтобы был полный спорт". В "Зените" пожелали удачи Дзюбе в турецком клубе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пожелал экс-футболисту петербуржцев Артему Дзюбе удачи в новой команде.
Фото: ФК "Зенит"