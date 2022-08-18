Сегодня турецкий клуб подписал с россиянином контракт по схеме "1+1". Выступать за "Демирспор" Дзюба будет под номером 24.
"Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал", - цитирует Карпина ТАСС.
Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". С того момента форвард не мог найти себе новую команду. В связи с этим Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону.
После двух туров "Адана Демирспор" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. В активе новой команды Дзюбы 6 очков. 22 августа новый клуб Дзюбы в гостях сыграет против "Фенербахче" в рамках 3-го тура чемпионата Турции.
Карпин отреагировал на переход Дзюбы в "Адана Демирспор"
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в "Адана Демирспор".
Фото: РФС