- Я очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем - потрясающий футболист, уверен, он принесет много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов. С Дзюбой "Адана Демирспор" точно будет забивать много голов! Желаю Артему больших побед и крепко обнимаю его, - передает слова Данни "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что экс-нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, которому 22 августа исполнится 34 года, после длительных поисков нашел себе новый клуб. Им стал турецкий "Адана Демирспор", с руководством которого российский футболист подписал контракт по схеме "1+1". В этой же команде выступает бывший центральный защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий.
Данни: Дзюба - потрясающий футболист, с ним "Адана Демирспор" точно будет забивать много голов
Экс-полузащитник "Зенита" Мигел Данни прокомментировал переход экс-нападающего сине-бело-голубых АРтема Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".
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