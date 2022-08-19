Накануне турецкий клуб объявил о подписании контракта с россиянином. Соглашение с форвардом рассчитано на 1 год с возможностью продления еще на год.
"Переписывались в четверг. Артем поздравил меня с победой, я его - с переходом и новым этапом в карьере.
И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами", - сказал Черчесов.
Ранее в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк" перешел российский полузащитник Магомед Оздоев.
Вчера "Ференцварош" под руководством Черчесова со счетом 4:0 разгромил ирландский "Шемрок Роверс" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Источник: СЭ
Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в "Адана Демирспор"
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Ференцварош"