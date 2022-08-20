"Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артема. У него все отлично", - приводит слова Гектюрка "РБ Спорт".
Напомним, Артем Дзюба вчера, 19 августа официально стал игроком "Адана Демирспор". Россиянин подписал с турецким клубом контракт до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.
После двух туров "Адана Демирспор" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. В активе новой команды Дзюбы 6 очков после побед над "Гиресунспором" (3:2) и "Сивасспором" (3:0). Артем может дебютировать за команду 22 августа, когда "Адана Демирспор" в гостях сыграет с "Фенербахче".
В "Адана Демирспор" рассказали, что довольны формой Дзюбы
Спортивный директор "Адана Демирспор" Гекхан Гектюрк поделился мнением о форме новичка клуба Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"