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Орлов - о переходе Дзюбы в "Адана Демирспор": он был достоин более статусного клуба? Ну раз его никто не звал...

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"
На прошлой неделе Дзюба подписал с турецким клубом по схеме "1+1". Отметим, что за "Демирспор" выступает бывший защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.

"Кто-то говорит, что это не слишком статусный клуб? Но у него уже не было времени, чего же еще ждать? Заслуживал ли Артем более достойного предложения? Ну раз его никто не звал... Он выступал за "Зенит" в компании с Халком, потом с Азмуном. У него были сильные партнеры. А теперь посмотрим, как он проявит себя в середняке. Есть предпосылки, что Дзюба там заиграет", - цитирует Орлова "СЭ".

Сегодня вечером "Адана Демирспор" на выезде сыграет с "Фенербахче" в матче 3-го тура турецкой Суперлиги. Встреча начнется в 21:45 мск. На данный момент "Демирспор" занимает 4-е место в таблице, набрав в 2-х матчах 6 очков. "Фенербахче", имея в активе 4 очка, располагается на 9-й строчке. По 7 очков в чемпионате Турции набрали "Истанбул Башакшехир", "Бешикташ" и "Газиантеп".

Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону.


Орлов Дзюба Адана Демирспор
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