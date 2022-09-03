Напомним, Кокорин перешел в кипрский клуб из "Фиорентины" на правах аренды до конца сезона.
Накануне россиянин дебютировал за "Арис". Александр вышел на замену сразу после перерыва в матче против "Олимпиакоса". Кокорин отличился в этой встрече голевым пасом в концовке игры, а "Арис" разгромил соперника со счетом 5:0.
"Как отреагировали болельщики? Самым активным образом. У нас именитый новичок, неудивительно, что мы наблюдаем рост аудитории. В русскоязычном комьюнити рост стремительный. Пользуется популярностью 99-й номер Кокорина", - рассказал Дозорцев.
Следующий матч "Арис" проведет 10 сентября. Соперником станет АПОЕЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. "Арис" в таблице чемпионата Кипра занимает 1-е место, набрав в 2-х матчах 6 очков.
Источник: Чемпионат
Директор "Ариса" - о Кокорине: у нас именитый новичок, неудивительно, что наблюдается рост аудитории
Директор "Ариса" по маркетингу Алексей Дозорцев рассказал о реакции болельщиков на подписание нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"