"Желаю удачи Кокорину на Кипре!" - приводит слова Капелло Sport24.
Напомним, "Арис" в пятницу, 2 сентября официально объявил о переходе Кокорина на правах аренды из "Фиорентины". В этот же день россиянин дебютировал в чемпионате Кипра, выйдя на замену в матче с "Олимпиакосом" из Никосией (5:0). Нападающий отметился результативной передачей на пятый гол в ворота соперника, который и установил окончательный счет.
До этого Кокорин с января прошлого года выступал за "Фиорентину", где провел 11 матчей, но ни разу не отмечался результативными действиями.
Капелло: желаю Кокорину удачи на Кипре!
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло пожелал Александру Кокорину удачи в выступлениях за кипрский "Арис".
Фото: ФК "Арис"