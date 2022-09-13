"Следят ли в сборной России за Кокориным? Пока не знаю. Ко мне никто не обращался. Думаю, еще рано. Но я чувствую его заряд. Он хочет все доказать в первую очередь себе. Так что, думаю, к нему из сборной еще вернутся", - цитирует Шпилевского "РБ Спорт".
Напомним, Александр Кокорин в летнее трансферное окно стал игроком "Ариса". Кипрский клуб арендовал россиянина из "Фиорентины". С момента перехода Кокорин дважды выходил на замену в составе новой команды, отметившись одной голевой передачей. Это результативное действие стало первым для нападающего с декабря 2020 года.
Кокорина последний раз вызывали в сборную России в 2017 году.
Главный тренер "Ариса": Кокорин хочет все доказать в первую очередь себе. Думаю, в сборной к нему еще вернутся
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский поделился мнением о форме Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"