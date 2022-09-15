– Когда он только переходил, я говорил не ждать первый месяц от него какой-то фееричной игры, всё же он не проходил полноценную предсезонку. Да, он тренировался в "Рубине", но на сборах со своей нынешней командой Артём не был. Пока у него идёт адаптация, нужно время понять уровень турецкого футбола и сыграться с партнёрами. Как наберёт форму, кондиции, тогда и будет играть. Наверное, будет забивать. Это уже от него зависит. Сложно точно сказать, пойдёт ли у него игра. Просто до этого он всегда играл в России, его все знали. А в последние годы после чемпионата мира он классно выступал на эйфории. А здесь другая страна, где он не является такой масштабной звездой. Из-за этого и тяжелее доказать свой уровень, – цитирует Дьякова "Матч ТВ".
В конце предыдущего сезона у Артёма Дзюбы завершился контракт с "Зенитом", свои отношения клуб и игрок продлевать не стали. По началу Артём тренировался и поддерживал форму в составе казанского "Рубина", вылетевшего в Первую лигу. Леонид Слуцкий допускал вероятность того, что Дзюба останется играть за этот клуб, но Артём нашёл себе клуб в Турции – "Адана Демирспор". За этот клуб уже выступает его бывший одноклубник по "Зениту" – Ярослав Ракицкий. Ранее в турекцкий чемпионат перешёл и Магомед Оздоев. Дзюба дебютировал в игре с "Фенербахче" и сразу же отличился забитым голом, но после этого стал играть меньше и больше не забивает. Пока Артём принял участие в трёх матча играх, забил один гол, получил жёлтую карточку. В последнем (шестом) туре российский нападающий провёл на скамейке весь матч. "Адана Демирпор" играла с "Трабзоноспором".
Дьяков: после ЧМ Дзюба классно выступал на эйфории, а сейчас и в Турции он уже не такая масштабная звезда
Экс-защитник "Ростова", "Динамо", "Томи" и "Сивасспора" Виталий Дьяков, ранее игравший в одной команде с Дзюбой, предположил, почему у Артёма пока не получается полноценно заиграть в Турции.
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