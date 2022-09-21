"Поистине, в наше время многие всего лишь лица мужского пола, но не мужчины", - написал Дзюба на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в мае этого года у Дзюбы истек контракт с "Зенитом", после чего он покинул сине-бело-голубых. Нападающий несколько месяцев занимался поиском нового клуба пока не подписал соглашение с турецким "Адана Демирспор". Он удачно дебютировал за новую команду, отметившись голом в первой встрече, но после этого не сумел выиграть конкуренцию за место в старте.
В последних двух матчах Дзюба даже не выходил на поле, все 90 минут оставаясь на скамейке запасных.
Дзюба: в наше время многие лишь лица мужского пола, но не мужчины
Форвард "Адана Демирспор" Артем Дзюба высказался о представителях своего пола в социальных сетях.
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