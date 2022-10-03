"Фроди" проиграли со счетом 0:2. Это поражение стало первым для "зеленых орлов" во внутреннем первенстве.
"Неудачно начали матч, а второй гол нам забили с сомнительного пенальти, который не смогли проверить по системе ВАР. Теперь обязательно проведем работу над ошибками. Да, потерпели первое поражение в чемпионате, что неприятно. Зато сохранили интригу в турнире", - приводит слова Черчесова "СЭ".
"Ференцварош" продолжает лидировать в таблице чемпионата Венгрии, набрав в 7 матчах 18 очков. На 2 балла подопечные Черчесова опережают "Кечкемет", у которого на 2 игры сыграно больше.
Ближайший матч венгерский клуб проведет 6 октября - в гостях "Ференцварош" сыграет против "Црвены Звезды" в Лиге Европы. В чемпионате Венгрии 9 октября "фроди" на своем поле примут "Дебрецен".
Черчесов - о первом поражении "Ференцвароша" в чемпионате: сохранили интригу в турнире
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал от "Кечкемета" в чемпионате Венгрии.
Фото: ФК "Ференцварош"