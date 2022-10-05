– Видно, что Кокорин заряжен на серьезную работу, готов к прессингу, к требованиям современного футбола. Он должен создавать давление впереди, где объем работы немаленький. И мы видим, что со временем Александр набирает физические кондиции. Но я бы все равно советовал подождать следующих топовых матчей – с АЕКом и "Аполлоном". Что касается индивидуального мастерства, конечно, он топ, это даже не обсуждается. Меня радует, что парень действительно мотивирован, он не приехал в "Арис", чтобы отбывать номер, – цитирует Шпилевского "РБ Спорт".
Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиоринтине", перейдя туда из московского "Спартака" зимой 2021 года. В кипрский "Арис" 31-летний нападающий перешел 31 августа 2022 года, в последний день летнего трансферного окна, на правах аренды до конца текущего сезона. За новый клуб Александр на данный момент провел четыре игры, забил один гол и отдал одну результативную передачу, проведя в футболке "Ариса" 180 минут. Кокорин является воспитанником "Локомотива", но не провел ни одного матча в первой команде. После этого играл за "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак".
Николай Шпилевский: прогресс Кокорина очевиден, он хочет себя реанимировать
Николай Шпилевский, известный агент и отец главного тренера "Ариса" Алексея Шпилевского, поделился впечатлениями от выступлений Александра Кокорина.
Фото: Global Look Press