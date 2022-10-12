Станислав Черчесов возглавил "Ференцварош" в декабре прошлого года. В минувшем сезоне "фроди" вместе с Черчесовым оформили золотой дубль. Контракт 59-летнего специалиста с венгерским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
"Черчесов один из лучших российских тренеров, наравне с Карпиным. Но он будет последним российским тренером в Европе. Думаю, его скоро уволят, потому что он россиянин. Это возможно - сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из России", - приводит слова Петржелы РБ Спорт.
В нынешнем сезоне "Ференцварош" в чемпионате Венгрии идет на 1-м месте, набрав в 8 матчах 21 очко. На 2 балла "фроди" опережают "Кечкемет", при этом имея 2 игры в запасе. Завтра, 13 октября, "зеленые орлы" на своем поле примут "Црвену Звезду" в рамках группового этапа Лиги Европы. На прошлой неделе венгерский клуб проиграл сербам со счетом 1:4.
Петржела: Черчесов будет последним российским тренером в Европе. Думаю, его скоро уволят
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что российского специалиста Станислава Черчесова скоро уволят из "Ференцвароша".
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