Дзюба летом на правах свободного агента перешел в "Демирспор". За турецкий клуб 34-летний футболист провел 4 матча (165 минут), на его счету 1 гол. В минувшие выходные Дзюба провел на скамейке запасных матч против "Касымпаши" (4:1).
"Адана Демирспор" в чемпионате Турции идет на 1 месте, набрав в 10 матчах 21 очко.
"Возможно, из-за этих успехов Артем сейчас не будет получать много игрового времени, у клуба все идет отлично без него, они лидируют. Но это футбол, здесь возможно. Артем может подождать и тогда получит игровое время. Но сейчас этого не произойдет. Уйти в аренду? Это решать ему", - цитирует Текке РБ Спорт.
С 2015 по 2022 год Дзюба защищал цвета петербургского "Зенита". Два сезона подряд (2019/20 и 2020/21) Артем становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги (РПЛ).
18 октября "Адана Демирспор" проведет матч 1/64 финала Кубка Турции против "Адьяманспора".
Текке - об игровом времени Дзюбы в "Адана Демирспор": у клуба все идет отлично без него, они лидируют
Бывший нападающий "Зенита" Фатих Текке высказался о количестве игрового времени российского нападающего Артема Дзюбы в турецком "Адана Демирспор".
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