"У него одни деньги на уме, а не футбол. Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Он не достигнет высоких целей. Все скоро про него забудут.
Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги - это максимально некрасиво. Ты не прав, Александр! Самые богатые люди - Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин - бедняга, нищий! У него нет души, там пусто", - сказал Канчельскис.
В январе 2021 года Кокорин перешел из "Спартака" в "Фиорентину" за 4,5 млн евро. В итальянском клубе за полтора года россиянин провел в общей сложности 10 матчей, результативными действиями за клуб Серии А он отметится не смог.
Летом 2022 года до конца сезона его арендовал кипрский "Арис". Сегодня его клуб разгромил в гостях "Аполлон" (3:0). Кокорин стал автором первого гола "Ариса" в этой игре. В 6 матчах за этот клуб Кокорин забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Арис" набрал 15 очков и располагается на 2 месте в чемпионате Кипра. "Аполлон", имея в активе 14 очков, идет следом.
Источник: РБ Спорт
Канчельскис: Кокорин - бедняга, нищий! У него нет души, там пусто
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал нападающего "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"