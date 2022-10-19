"Ференцварош" Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв деревенской команде из 3-го дивизиона

"Ференцварош" покинул розыгрыш Кубка Венгрии.

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В 1/16 турнира команда Станислава Черчесова встречалась с "Иванчей", которая выступает в 3-м венгерском дивизионе. Команда базируется в деревне с населением около 2-х тысяч человек.



В основное время команды не смогли выявить победителя, забив по два мяча в ворота друг друга (2:2) а в дополнительное аутсайдер сумел вырвать победу благодаря голу Кершо, который является воспитанником "Ференцвароша".



Напомним, команда Станислава Черчесова является действующим победителем турнира, но теперь не сможет завоевать трофей второй раз подряд.