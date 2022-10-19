В 1/16 турнира команда Станислава Черчесова встречалась с "Иванчей", которая выступает в 3-м венгерском дивизионе. Команда базируется в деревне с населением около 2-х тысяч человек.
В основное время команды не смогли выявить победителя, забив по два мяча в ворота друг друга (2:2) а в дополнительное аутсайдер сумел вырвать победу благодаря голу Кершо, который является воспитанником "Ференцвароша".
Напомним, команда Станислава Черчесова является действующим победителем турнира, но теперь не сможет завоевать трофей второй раз подряд.
"Ференцварош" Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв деревенской команде из 3-го дивизиона
"Ференцварош" покинул розыгрыш Кубка Венгрии.
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