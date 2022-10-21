"Я повышу цены на билеты. Не ждите, что они от меня отвернутся. Как выживет этот клуб? Он не выживет, продавая билеты за 5 лир, 10 лир и если люди будут покупать поддельные футболки. Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок в год", - сказал Санджак.
Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол. При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе.
Источник: Milliyet
Президент "Аданы Демирспор": я увеличу цены на билеты. Правую ногу Дзюбы не купишь, если продавать 100 тысяч футболок
Президент "Аданы Демирспор" Мурат Санджак упомянул Артема Дзюбу в разговоре о цене на билеты.
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