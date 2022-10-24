"Есть слова, который ему не нравятся. Под запретом у него "проблема" и "товарищеский матч". Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов. Такое бывает редко, Саламович чаще дружелюбен", - цитирует Борболу Sport24.
Станислав Черчесов возглавляет венгерский клуб с декабря прошлого года. До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
После 9 матчей "Ференцварош" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Кроме того, подопечные Станислава Черчесова пока лидируют и в своей группе Лиги Европы, опережая "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В прошлом сезоне "Ференцварош" оформил золотой дубль, став победителем чемпионата и Кубка Венгрии.
Венгерский журналист - о запретных словах Черчесова: проблема и товарищеский матч. Еще больше ненавидит длинные вопросы
Венгерский журналист Бенс Борбола рассказал, с какими запретами столкнулись его коллеги при общении с главным тренером "Ференцвароша" Станиславом Черчесовым.
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