Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре прошлого года. В минувшем сезоне "фроди" под его руководством выиграли чемпионат и Кубок Венгрии.
Вчера, "зеленые орлы" сыграли вничью с "Монако" (1:1) в 5 туре группового этапа Лиги Европы. Этот результат гарантировал "Ференцварошу" первую строчку в группе и выход в 1/8 финала Лиги Европы. "Фроди" вышли в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет.
"Черчесов - национальное достояние российского футбола. Очень симпатично Стасик работает с венграми.
Если Черчесов и дальше продолжит прославлять Россию в Европе, то он искупит всю свою вину за провал на Евро. Сейчас Черчесов вновь на коне, за это его нельзя не уважать - мужчина с характером. Желаю "Ференцварошу" победы в Лиге Европе", - цитирует Кавазашвили Sport24.
С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018 в России. На чемпионате Европы-2020 россияне не смогли выйти из группы, в последнем матче при Черчесове Россия со счетом 1:4 уступила Дании.
Кавазашвили назвал Черчесова национальным достоянием российского футбола
Бывший голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал работу Станислава Черчесова в "Ференцвароше".
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