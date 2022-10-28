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Петржела считает, что Дзюбе нужно вернуться в Россию и сыграть в ФНЛ

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о будущем нападающего "Адана Демирспор" Артем Дзюбы.
Фото: Getty Images
Дзюба пополнил состав турецкого клуба летом на правах свободного агента, подписав контракт по схеме "1+1". Последний раз Артем выходил на поле 18 октября в матче Кубка Турции. В общей сложности за "Демирспор" Артем провел 5 матчей, на его счету 1 забитый мяч.

Дзюба не попал в заявку "Адана Демирспор" на матч 11 тура турецкой Суперлиги против "Коньяспора". Следующий матч "Демирспор" проведет 30 октября против "Кайсериспора".

"Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол. У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант - вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ", - цитирует Петржелу "СЭ".

В мае Дзюба покинул "Зенит". У форварда закончился контракт с петербуржцами. После ухода из "Зенита" Дзюба поддерживал форму в казанском "Рубине", который в этом сезоне выступает в Первой лиге.

Дзюба также выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".


Дзюба Петржела Адана Демирспор
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