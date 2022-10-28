"Что касается разговоров о том, что я лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Черчесов в декабре прошлого года возглавил венгерский "Ференцварош", с которым оформил золотой дубль, выиграв чемпионат Венгрии и Кубок Венгрии. В этом сезоне его команда так же идет на первом месте в чемпионате. Кроме того, "Ференцварош" досрочно гарантировал себе выход в 1/8 Лиги Европы, заняв 1-е место в группе с "Монако", "Трабзонспором" и "Црвеной Звездой".
До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
Черчесов - о словах, что он лучший тренер России: я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов ответил на мнение, что он лучший тренер России.
Фото: ФК "Ференцварош"