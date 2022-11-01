- Я говорил, что у Дзюбы хорошие шансы заиграть в Турции, а он перестал попадать даже в заявку? Я и сейчас могу сказать, что шансы хорошие. Проблема же, на мой взгляд, в том, что Артем появился в составе в самом конце трансферной кампании, когда состав, связи и тактика уже были наиграны. Иногда даже классного исполнителя тяжело вписать, если ситуация не складывается в его пользу. Но убежден, что лучшие матчи Дзюбы еще впереди, - передает слова Черчесова "СЭ".
34-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба 18 августа 2022 года подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", который к этому моменту уже сыграл 2 тура текущего сезона турецкой Суперлиги. За свою новую команду форвард сыграл 4 матча в чемпионате Турции и 1 в Кубке Турции с общим игровым временем 220 минут, отметившись 1 забитым голом в национальном первенстве. Из 7 последних матчей "Адана Демирспор" в чемпионате Дзюба в 4 остался в запасе, в 1 вышел на замену на 6 минут, а в 2 самых последних не попал в заявку.
Черчесов: и сейчас могу сказать, что шансы Дзюбы заиграть в Турции хорошие
Экс-главный тренер сборной России и наставник венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал перспективы нападающего турецкого "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"