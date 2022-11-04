- Я не знаю ничего о том, что Никита Хайкин собирается покидать "Буде-Глимт". Его контракт действует до 1 января 2023 года, поэтому не могу сказать чего-то большего. Хайкин не хочет продлевать с нами контракт? От него я это не слышал. "Буде" доволен Никитой, и нет никаких предпосылок, что мы не продлим нашего основного голкипера. Останется ли он? Я не знаю. У нас нет никаких разногласий и конфликтов. Хайкин доволен всем в "Буде-Глимт", но что будет с его будущим, я сказать не могу, - передает слова Томассона Sport24.
Ранее 27-летний российский голкипер норвежского "Будё-Глимт" Никита Хайкин объявил в своих социальных сетях, что принял решение не продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение вратаря с "Будё-Глимт" истекает в конце 2022 года. Хайкин выступает за норвежский клуб с марта 2019 года, за четыре сезона в составе этого клуба дважды становился чемпионом Норвегии и успешно выступал в еврокубках, где в прошлом сезоне "Будё" дошел до четвертьфинала Лиги конференций.
Хайкин объявил об уходе из "Будё-Глимт" в зимнее межсезонье
Гендиректор "Будё-Глимт": не знаю ничего о том, что Хайкин собирается покидать клуб, у нас нет разногласий
Генеральный директор "Буде-Глимт" Фруде Томассон прокомментировал слова российского голкипера Никиты Хайкина о том, что он не будет продлевать контракт с норвежским клубом.
Фото: ФК "Будё-Глимт"