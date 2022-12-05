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Metaratings: Дзюба рассчитывает продолжить карьеру за границей. Один из вариантов – клубы ОАЭ

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Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба рассчитывает продолжить карьеру за границей. Дзюбой интересуются клубы из Объединенных Арабских Эмиратов.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, Дзюба надеется продолжить карьеру за границей. В настоящий момент Артемом интересуются клубы из ОАЭ. Конкретного предложения на руках нет, но его агенты общаются с местными клубами. Кроме того, РПЛ не является приоритетом для продолжения карьеры Дзюбы. К Артему сохраняют интерес "Торпедо" и «Урал», однако, для него по-прежнему важен финансовый вопрос, и пока клубы из России не смогут приблизиться к зарплатным ожиданиям форварда, он не намерен рассматривать предложения от них.

Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба в начале ноября текущего года расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перешел летом 2022 года в статусе свободного агента. По истечении предыдущего сезона у него закончился контракт с "Зенитом", который является его последним клубом в России. До этого Артем представлял такие команды, как "Ростов", "Арсенал Тула", "Спартак", "Томь". За несколько месяцев в Турции Дзюба отличился одним забитым мячом, который состоялся в его дебютном матче за "Адана Демирспор", далее он стал все чаще оказываться на скамейке запасных, а затем и вовсе не попадал в заявку на матч. Позавчера свой контракт с данным турецким клубом расторг и экс-партнер Артема по "Зениту" центральный защитник Ярослав Ракицкий.

Источник: Metaratings


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