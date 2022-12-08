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Кака: для бразильцев Роналдо - просто толстый парень, идущий по улице. Со стороны иностранцев больше уважения

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Бывший полузащитник "Милана" Кака рассказал об отношении в Бразилии к Роналдо.
Фото: Getty Images
"Вы, увидев Роналдо, воскликнете "ого", но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице. Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за ее пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему", - сказал Кака.

Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Последним клубом звездного форварда стал "Коринтианс". По ходу карьеры Роналдо выступал за мадридский "Реал", "Милан", "Интер", "Барселону", "ПСВ" и "Крузейро". Кроме того, на его счету 62 гола в 99 матчах за сборную Бразилии. В сентябре этого года экс-нападающему исполнилось 46 лет.

Источник: BeIN Sports


Кака Роналдо
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