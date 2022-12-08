Кака: для бразильцев Роналдо - просто толстый парень, идущий по улице. Со стороны иностранцев больше уважения

Бывший полузащитник " Милана " Кака рассказал об отношении в Бразилии к Роналдо.

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"Вы, увидев Роналдо, воскликнете "ого", но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице. Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за ее пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему", - сказал Кака.



Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Последним клубом звездного форварда стал "Коринтианс". По ходу карьеры Роналдо выступал за мадридский "Реал", "Милан", "Интер", "Барселону", "ПСВ" и "Крузейро". Кроме того, на его счету 62 гола в 99 матчах за сборную Бразилии. В сентябре этого года экс-нападающему исполнилось 46 лет.



Источник: BeIN Sports