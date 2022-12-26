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В бразильских СМИ появилось видео со сборкой золотого гроба для похорон Пеле. Его состояние ухудшилось

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Состояние легенды футбола Пеле, который борется с раком, резко ухудшается.
Фото: Getty Images
В бразильских СМИ появилось видео, на котором собирают золотой гроб с изображением бразильца. Предположительно, он предназначен именно для похорон Пеле. Ранее бизнесмен Фрэнк Халид сообщил, что в связи с ухудшающимся состоянием, Пеле уже попрощался со своими родными.

Напомним, Пеле госпитализировали в ноябре этого года из-за сердечной недостаточности. Позже появилась информация. что его организм перестал реагировать на химиотерапию, которая должна помогала бразильцу в борьбе с раком кишечника.



Пеле
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