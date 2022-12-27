- Сейчас вряд ли можно себе представить, что "Ференцварош" подпишет российского футболиста. Всё из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы ни хотели дуэт Дзюба - Черчесов, российский нападающий слишком дорог для "Ференцвароша", - передает слова Борсоса Sport24.
59-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош" в декабре 2021 года. В мае 2022 года клуб из Будапешта сделал под руководством российского специалиста "золотой дубль", став победителем национального чемпионата и Кубка Венгрии. 34-летний нападающий Артем Дзюба, ранее выступавший под руководством Черчесова в сборной России, с ноября 2022 года находится без команды, расторгнув контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".
Венгерский журналист: как бы мы ни хотели дуэт Дзюбы с Черчесовым, он слишком дорог для "Ференцвароша"
Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос высказался о возможности перехода российских игроков в "Ференцварош", главным тренером которого является Станислав Черчесов.
Фото: ФК "Зенит"