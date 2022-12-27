Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
20:30
БорнмутНе начат
П1 1.4X 5П2 8
Манчестер Юнайтед
23:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.33X 5.8П2 8.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Венгерский журналист: как бы мы ни хотели дуэт Дзюбы с Черчесовым, он слишком дорог для "Ференцвароша"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Венгерский журналист Nemzeti Sport Ласло Борсос высказался о возможности перехода российских игроков в "Ференцварош", главным тренером которого является Станислав Черчесов.
Фото: ФК "Зенит"
- Сейчас вряд ли можно себе представить, что "Ференцварош" подпишет российского футболиста. Всё из-за высоких финансовых запросов футболистов из РПЛ. Например, по этой причине мы не видим сейчас Дзюбу в Венгрии. Как бы мы ни хотели дуэт Дзюба - Черчесов, российский нападающий слишком дорог для "Ференцвароша", - передает слова Борсоса Sport24.

59-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош" в декабре 2021 года. В мае 2022 года клуб из Будапешта сделал под руководством российского специалиста "золотой дубль", став победителем национального чемпионата и Кубка Венгрии. 34-летний нападающий Артем Дзюба, ранее выступавший под руководством Черчесова в сборной России, с ноября 2022 года находится без команды, расторгнув контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".


Ференцварош Черчесов Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Кейн побил еще один рекорд АПЛ – он забивал всем 32 командам, против которых играл в лиге
Агент Глебова: Данил сосредоточен на "Ростове". Без клуба не будем рассматривать никаких предложений
Агент Самошникова: первый раз слышу о том, что Илья провалил медосмотр в "Локомотиве". Он сейчас находится в отпуске
Колосков: голосование исполкома РФС перенесли, так как Азиатская конфедерация не гарантировала одобрение перехода РФС 5
Артета – о лидерстве "Арсенала" в АПЛ: нужно концентрироваться на себе. Невозможно контролировать действия конкурентов
Журналист Карпов: Самошников не проходил медосмотр для "Локомотива". Это невозможно – у Ильи контракт еще на полгода 2
"Торпедо" официально объявило об уходе из клуба Игоря Смольникова 1
Гаджиев: участия российских клубов в еврокубках я не ожидаю не только в 2023 году, но и в ближайшие пару-тройку лет 2
"Матч ТВ": Самошников во второй раз за полгода провалил медосмотр. Ильи не будет в "Локо" из-за проблем с голеностопом
"Чемпионат": ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову. В сделку могут включить Яковлева
Губерниев: Роналду – главное разочарование года. Из человека с железными яйцами он превратился в истеричку 2
Ширко: чтобы бороться за первое место, "Спартаку" нужна стабильность, это касается не только матчей с "Зенитом" 2
Венгерский журналист: как бы мы ни хотели дуэт Дзюбы с Черчесовым, он слишком дорог для "Ференцвароша"
Спортивный юрист Прокопец: УЕФА может не отпустить Россию в АФК
РФС перенес голосование исполкома по вопросу выхода из УЕФА для дальнейшего перехода в АФК 8