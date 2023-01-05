– Мне не нравится этот игрок. Его физическое состояние – загадка. Если он не переходит в европейские топ-клубы, это означает, что он не так хорош, – цитирует Камоцци "СЭ".
Напомним, что несколько дней назад в СМИ впервые появилась информация о том, что Томаш Тавареш может перейти в московский "Спартак". Нынешний главный тренер красно-белых знаком с защитником по совместной работе в швейцарском "Базеле". В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за главную команду "Бенфики" и на данный момент числится во второй команде. Томаш является воспитанником этого клуба, успел поиграть еще за "Алавес" и "Базель". Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего защитника в два миллиона евро.
Камоцци – о Тавареше, который может перейти в "Спартак": мне не нравится этот игрок. Его физическое состояние – загадка
Бывший советник экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об экс-защитнике "Бенфики" Томаше Тавареше.
Фото: Global Look Press