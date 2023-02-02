– Нет, мы не возобновляли переговоры и не увеличивали предложение по Баринову. Вопрос давно закрыт, – приводит слова Казанчи Sport24.
Напомним, что чуть ранее один из источников ("РБ Спорт") сообщил о том, что турецкий клуб увеличил предложение по покупке Баринова и снова вошел в активные переговоры с "железнодорожниками".
Дмитрий Баринов является капитаном и лидером московского "Локомотива". В этом сезоне провел за этот клуб 20 матчей в РПЛ и Кубке России. На счету у Дмитрия один гол и одна результативная передача. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года.
Гендиректор "Бешикташа": мы не возобновляли переговоры и не увеличивали предложение по Баринову. Вопрос давно закрыт
Генеральный директор "Бешикташ" Джейхун Казанчи заявил, что клуб не возобновлял переговоры с "Локомотивом" по трансферу центрального полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: Global Look Press