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Гендиректор "Бешикташа": мы не возобновляли переговоры и не увеличивали предложение по Баринову. Вопрос давно закрыт

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Генеральный директор "Бешикташ" Джейхун Казанчи заявил, что клуб не возобновлял переговоры с "Локомотивом" по трансферу центрального полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: Global Look Press
– Нет, мы не возобновляли переговоры и не увеличивали предложение по Баринову. Вопрос давно закрыт, – приводит слова Казанчи Sport24.

Напомним, что чуть ранее один из источников ("РБ Спорт") сообщил о том, что турецкий клуб увеличил предложение по покупке Баринова и снова вошел в активные переговоры с "железнодорожниками".

Дмитрий Баринов является капитаном и лидером московского "Локомотива". В этом сезоне провел за этот клуб 20 матчей в РПЛ и Кубке России. На счету у Дмитрия один гол и одна результативная передача. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года.


Бешикташ Баринов
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