"Могу сказать точно, что когда я был главным скаутом "Барселоны", то мы интересовались единственным россиянином - Алексеем Миранчуком. В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в "Локомотиве", общались с медицинским департаментом. Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в своей команде", - приводит слова Абидаля "Sport24".
Алексей Миранчук выступает за "Торино" на правах аренды. Права на 27-летнего россиянина принадлежат "Аталанте". В текущем сезоне игрок провел за итальянскую команду 18 матчей, забил 4 мяча и отметился 3 результативными передачами. Миранчук защищиал цвета московского "Локомотива" с 2013 по 2020 год. Он перебрался в "Аталанту" в августе 2020 года за 14,5 млн евро. Контракт был подписан по схеме "4+1" с зарплатой 1,7 миллиона евро в год. С командой из Бергамо Алексей становился бронзовым призером чемпионата Италии в сезоне 2020/21.
Абидаль - о Миранчуке: он умный и технически одаренный футболист. Его хотели видеть в "Барселоне"
Экс-спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль признался, что каталонцы просматривали российского полузащитникоа Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"