– Поедет Алексей в сборную или нет, зависит не от меня и не от футболиста. Это должны решать тренерский штаб сборной России, Российский футбольный союз, футбольный клуб "Торино" и Федерация футбола Италии, поскольку ассоциации ведут переговоры между собой, – цитирует Шпинева Metaratings.
Напомним, ранее спортивный директор "Торино" не исключал возможности блокировки поездки Алексея Миранчука в сборную России, даже при получении официального вызова от РФС. Последний раз 27-летний полузащитник прибывал в расположение национальной команды страны почти полтора года назад – осенью 2021-го.
6 марта пресс-служба РФС опубликовала перечень футболистов, которых главный тренер национальной сборной Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор в марте. Напомним, в рамках УТС россияне сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном. На 27 марта предварительно запланирован домашний матч со сборной Ирака в Сочи.
Агент Миранчука: поедет Алексей в сборную или нет, зависит не от меня и не от футболиста
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Торино" Алексея Миранчука, прокомментировал возможный запрет со стороны итальянского клуба на командировку его клиента в сборную России.
Фото: ФК "Торино"