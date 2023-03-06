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Александр Мостовой: раньше тоже были расширенные списки, мы сыграли плохо. Но все равно продолжаем расширяться

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Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на новость о включении 41 футболиста в расширенный список сборной России на тренировочный сбор.
Фото: "Чемпионат"
– Не понимаю, зачем расширенный список для одной игры. Ясно, что нужна обойма в 20 человек, но больше не имеет смысла. Против слабых соперников тоже были расширенные списки – там мы сыграли плохо. Но все равно продолжаем расширяться – смысла в этом не вижу.

Скажут, что надо всех смотреть? Всех и так видно. У нас тренерский штаб катается по стадионам каждые выходные и по телевизору смотрят, – приводит слова Мостового "Чемпионат".

6 марта пресс-служба РФС опубликовала перечень футболистов, которых главный тренер национальной сборной Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор в марте. Напомним, в рамках УТС россияне сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном. На 27 марта предварительно запланирован домашний матч со сборной Ирака в Сочи.

Помимо десяти игроков "Спартака", отметим присутствие среди вызванных игроков выступающих за рубежом полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина. Они не привлекались в сборную России на последние товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе этих встречи прошли на выезде и завершились безголевыми ничьими.


Сборная России Мостовой
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